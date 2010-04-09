На имитационную демократию по-путински ПР не хватит денег и ума?

Политологи считают, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пытается узурпировать власть, но он не сможет установить в государстве управляемую демократию.

Об этом они заявили в комментариях сайту “Политическая мысль”

У экспертов спросили: ”Какие риски и опасности несет установление административного контроля всей вертикали власти Партией регионов? Не является ли это проявлением введения авторитарного режима, как это есть в большинстве постсоветских стран?”.

Так, политолог Игорь ЖДАНОВ считает, что В.ЯНУКОВИЧУ удалось подчинить себе всю вертикаль власти.

“Если анализировать события, происходившие после инаугурации ЯНУКОВИЧА, то за это время действительно была создана вертикаль власти под ЯНУКОВИЧА - правительство АЗАРОВА, которое не является правительством АЗАРОВА, а правительством ЯНУКОВИЧА, назначенные почти все губернаторы – представители Партии регионов, которые лично подчинены ЯНУКОВИЧУ. Также создано парламентское большинство, подчиненное Президенту. Фактически ЯНУКОВИЧ сейчас организовал себе большие полномочия, чем имел КУЧМА. У него есть большинство в Раде, чего не имел КУЧМА, есть свое правительство, есть свои подконтрольные губернаторы и все прочее. Страна незаметно перешла от парламентско-президентской формы правления к президентской”, - отметил И.ЖДАНОВ.

По его мнению, в этой связи можно действительно говорить об узурпации, монополизации власти одним лицом. “Учитывая отсутствие инструментов контроля власти в оппозиции, есть риски, что постепенно будет узурпирована абсолютно вся власть одной партией, и будут сворачиваться демократические достижения”, - отметил И.ЖДАНОВ.

В свою очередь, политолог Вадим КАРАСЁВ считает, что рисков установления авторитарного режима в Украине нет.

“Есть вероятность установления имитационной, фасадной демократии путинско-российского образца. Но для того, чтобы такая система была, нужно, чтобы эта имитация была утонченной, чтобы она опиралась на целый комплекс ресурсов - не только на силовой, административный, но и на информационный, медийный, интеллектуальный и главное - опиралась на серьезное экономическое, сырьевое, финансовое основание”, - сказал эксперт.

В то же время он считает, что у “регионалов” для построения такой системы нет “ни денег, ни ума, ни понимания”. “Есть лишь желание создать что-то наподобие Донецкой области 90-х годов, или перенести идеи ПИСУАРА 2004 г. на 2010 год. Но поскольку у них не хватает профессионализма, интеллекта и средств, чтобы внедрить режим управляемой демократии, то их ожидает новая волна демократической революции снизу. Такими неловкими действиями “регионалы” подтолкнут людей к сопротивлению, к протесту против того, что в настоящее время происходит в стране. Думаю, они недолго удержатся при власти, поскольку не имеют ни идеи, ни ума, ни ресурсов”, - подчеркнул В.КАРАСЁВ.

Политолог Владимир ФЕСЕНКО также считает, что в Украине существует угроза установления формы правления под названием “управляемая демократия”.

“Тенденции, какие мы сейчас видим, могут создать угрозы сначала концентрации власти в руках одного человека, а затем могут возникнуть искушения введения так называемой управляемой демократии. То есть вместо многопартийной, конкурентной демократии будет именно демократия управляемая со своей ручной управляемой оппозицией. Многопартийность может стать формальной. То есть, будет одна главная партия, а остальные - младшие партнеры, как это сейчас происходит в коалиции ЯНУКОВИЧА”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, такой риск может возникнуть перед Украиной вскоре. “Чтобы этого не произошло, оппозиция с общественными организациями должны активно этому противостоять. Одним из залогов сохранения демократии и недопущения узурпации власти является именно наличие сильной и мощной оппозиции. Не менее важным фактором в недопущении этого должен стать мощный бизнес. Думаю, что всем украинским олигархам нужно помнить о судьбе российских бизнесменов - БЕРЕЗОВСКОГО и особенно ХОДОРКОВСКОГО”, - подвел итог В.ФЕСЕНКО.

По мнению политолога Тараса БЕРЕЗОВЦА, никто из аналитиков сегодня не сомневается, что команда В.ЯНУКОВИЧА возвращается к административному методу управления страной, как это было при бывшем Президенте Леониде КУЧМЕ, и пытается даже усовершенствовать эту систему, сделать ее более жесткой.

“Однако пример России, где действует авторитарная модель государственного правления, свидетельствует, что сильный режим не всегда эффективен и что “сильный” не является синонимом “успешный”. На основании первых шагов видно, как происходит узурпация власти от центральной до местной представителями не просто одной политической силы, а еще и выходцами из одной области. Учитывая это, говорить об эффективности такой властной команды не приходится. Это видно и по результатам работы премьера АЗАРОВА на внешнем рынке - провальные газовые переговоры с Россией, с МВФ и т.д. Новая властная команда продемонстрировала, что не способна эффективно управлять страной. В этом главная опасность”, - убежден Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

В свою очередь, политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что в Украине есть признаки авторитаризма.

“Сейчас есть признаки авторитаризма. ЯНУКОВИЧ не понимает, что время не играет в интересах Украины. Если Запад признал ЯНУКОВИЧА Президентом, то это вовсе не означает, что Запад воспримет авторитаризм в Украине. Тогда ему придется за все ответить”, - убежден В.НЕБОЖЕНКО.

По его словам, “основным планом донецких политиков было сформировать “донецкую” исполнительную вертикаль, или “донецкую” опричнину, которая бы регулировала деятельность жизни страны от очень тонких культурологических функций и завершая грубыми финансовыми потоками...”.

“С одной стороны, донецкие появились буквально во всех сферах жизни политики страны, с другой стороны - им не удалось на ключевые посты расставить наиболее важных своих политиков. Это связано с тем, что кроме донецких, которые являются традиционными потребителями газа на своих фабриках и заводах, там еще есть спекулянты газа, которые через “РосУкрЭнерго” заинтересованы в подорожании газа. И это фундаментальный политэкономический конфликт, как бы сказал Маркс, между спекулянтами, которые заинтересованы в том, чтобы Украина дорого платила России за газ, и между потребителями газа. Сейчас выиграли те “полудонецкие”, которые связаны с “РосУкрЭнерго”, которые и захватили наиболее сладкие посты. В этой ситуации вся тяжесть критики ложится на ЯНУКОВИЧА, что он донецких расставляет по всей стране и не дает дышать другим финансово-промышленным группам и региональным политикам”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

С другой стороны, по его мнению, “донецким не удалось провести жесткую вертикаль от Президента до последнего милиционера и глав райадминистраций. Слишком многие люди принимали участие в борьбе ЯНУКОВИЧА за власть, и поэтому он должен отдавать долги”.

По словам политолога, если “донецким» удастся управиться с единой исполнительной вертикалью и подчинить себе и силовиков, и Конституционный Суд, и местные органы власти, и все что рядом с властью, придется дать ответ на вопрос – ради чего это все? Если у них есть какая-то благородная цель, как они рассказывают, то у них нет ни времени, ни желания найти эту благородную цель и, в конечном итоге, способностей, чтобы ее реализовать”.

Таким образом, по убеждению В.НЕБОЖЕНКО, у Украины есть две проблемы – “среди донецких есть масса политиков, которые захватывают власть с разрешения ЯНУКОВИЧА, но не представляют при этом единую донецкую вертикаль. С другой стороны, колоссальная концентрация власти донецкими не обеспечена серьезной общенациональной целью. И это проблема, прежде всего, тех, кто захватил эту власть. Это, безусловно, будет сильно отражаться на политическом будущем страны”.

Он также считает, что Партия регионов является носителем разрушительных тенденций в государственной кадровой политике. По мнению эксперта, принцип непрофессионализма закладывается как теневая непубличная реформа, касающаяся культуры, СМИ, силовиков и прочее.