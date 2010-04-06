Литвин: я просто думаю, что Россия переболела Украиной

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что у украинской власти пока нет четкой позиции по улучшению взаимоотношений с Россией.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости-Украина», комментируя итоги первых визитов украинского руководства в Россию.

По словам В.ЛИТВИНА, безусловно, то, что намечается система взаимоотношений - это большущий плюс, хотя очевидно и то, что эти визиты носили «пристрелочный» характер.

«Во взаимоотношениях с Россией мы не сможем решить отдельные проблемы, если не обеспечим системный подход ко всем вопросам, которые составляют основу взаимоотношений. На мой взгляд, четко сформулированная позиция украинской стороны пока отсутствует», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что четкая позиция пока заменяется лишь желанием улучшить взаимопонимание, выйти на постоянный диалог, укрепить формальные и неформальные связи. «В то время как у другой, российской стороны, как мне видится, устоявшаяся позиция есть. Многие украинские политики думают, что решить проблемы во взаимоотношениях с Россией можно, педалируя проблему языка, НАТО и Черноморского флота, а также тему братства. Ритуально повторяя слова об исторических корнях, братстве, дружбе, рассчитывают, что российская сторона будет податливой», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН высказал мнение, что Россия уже прошла этот этап своего развития, когда она очень чувствительно реагировала на слова и заявления, которые звучали с постсоветского пространства. По его словам, сегодня Россия делает все, чтобы стать глобальным игроком, а для этого она пытается мыслить глобальными категориями.

«Следовательно, Россию уже не «пробивают» те разговоры, которые традиционно или инерционно звучат с украинской стороны. Мне кажется, что многие из украинских политиков думают, что чем больше они вот таких сладких слов будут произносить в адрес России, тем больше они будут замечены. А на самом деле, единственным последствием такой позиции будет то, что с нами меньше будут считаться», - сказал спикер.

По его мнению, Россия готова разговаривать на тему крупных совместных проектов, которые умножат усилия двух стран, и, прежде всего, умножат усилия России, и Украина должна думать, как здесь не проиграть.

«Я просто думаю, что Россия переболела Украиной. Пришло понимание того, что политическая и экономическая мощь обеспечит решение тех вопросов, которые являются чувствительными, прежде всего, в гуманитарной сфере», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что можно сколько угодно говорить о статусе русского языка, и в то же время, ослаблять экономическое сотрудничество с Украиной, а можно просто активно заходить российскому бизнесу в Украину, и это будет не только укреплять позиции России, но и автоматически решать проблему языка.