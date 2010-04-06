Эксперт объясняет, зачем Януковичу бывший юрист БЮТ

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что Андрей ПОРТНОВ назначен на должность заместителя главы Администрации Президента с целью “вмонтирования судов в президентскую вертикаль”.

Об этом В.КАРАСЕВ сказал в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, это назначение не надо считать странным. По его словам, А.ПОРТНОВ и его группа депутатов были в БЮТ “инородным сегментом”, “не идеологическим, а сугубо юридической профессиональной и циничной группировкой”.

Как сказал В.КАРАСЕВ, для А.ПОРТНОВА и его коллег идеология не суть важно, и поэтому чем активнее позиция БЮТ становилась оппозиционной, тем более непонятным становилось их пребывание в этом блоке.

Политолог заметил, что А.ПОРТНОВ является именно тем профессионалом в юридической сфере, который необходим новому Президенту. Он объяснил, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ сейчас стремится “вмонтировать суды в президентскую вертикаль власти”. По словам В.КАРАСЕВА, для этой работы А.ПОРТНОВ подходит лучшим образом.

Также эксперт отметил, что это назначение продемонстрировало, что отныне нынешний министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ не является единоличным менеджером судебной реформы.

“ЯНУКОВИЧ выстроил свой юридический треугольник: ЛУКАШ–ПОРТНОВ–ЛАВРИНОВИЧ”, – сказал В.КАРАСЕВ и добавил, что, очевидно, назначение А.ПОРТНОВА не обошлось без “руки ЛЕВОЧКИНА”. Политолог напомнил, что кроме Сергея ЛЕВОЧКИНА, именно А.ЛАВРИНОВИЧ был вторым и единственным претендентом на должность главы Администрации Президента.