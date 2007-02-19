Мэр Москвы летит в Севастополь

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ планирует 21 февраля посетить Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге для журналистов первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

По его словам, „сейчас идет достаточно интенсивная подготовка к этому визиту, тем более, что с ним связано решение целого ряда проблем: и открытие Дома Москвы, и осмотр домов, сооружение которых завершается”.

Также В.КАЗАРИН сообщил, что “стало реальностью соглашение о выделении Севастополю участка в центральной части Москвы для создания Торгового и представительского центра Севастополя”.

Как сообщили УНИАН в службе информации ЧФ РФ, программой пребывания Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе предусмотрено, в частности, возложения венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, встреча с руководством Севастополя в городской государственной администрации, участие в торжественном открытии сооруженного Делового и культурного центра Москвы, посещения ракетного крейсера „Москва”, новостроек и участие в торжественном собрании в доме офицеров флота по случаю Дня защитника Отечества.

Ранее, со ссылкой на Совет министров АРК, сообщалось, что цель приезда московской делегации - подписание с руководством автономии ряда программ или соглашений по развитию автономии, в частности, об инвестициях в развитие восточного Крыма. В декабре 2006 года руководство автономии находилось с визитом в Москве, где состоялась встреча с Ю.ЛУЖКОВЫМ. В ходе встречи правительство Москвы заявило о готовности инвестировать в развитие восточного Крыма 3 млрд. долл. США.