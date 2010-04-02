Когда Украина сможет подписать "дорожную карту" об отмене виз с ЕС

Европейский Союз может подписать с Украиной «дорожную карту» о безвизовом режиме осенью этого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал председатель делегации Европейского парламента по вопросам сотрудничества с Украиной Павел КОВАЛЬ.

Евродепутат не уточнил, какие предварительные условия должна выполнить Украина для подписания самой "дорожной карты", переговоры по которой начались еще в 2008 году.

По словам П.КОВАЛЯ, непосредственная отмена виз для украинцев будет зависеть в первую очередь от эффективности действий самой Украины, подчеркнув, что это может быть «долговременным процессом».

Собеседник агентства назвал необходимым для воплощения "дорожной карты" наличие координационной структуры.

П.КОВАЛЬ, который с 2009 года представляет в Европарламенте Польшу, сказал, что ставит целью постоянно мониторить либерализацию визового режима с Украиной с перспективой полной отмены виз, пытаясь привлечь к этому вопросу максимальное внимание как евродепутатов, так и еврочиновников.