В БЮТ признают, что войну за комитеты они могут проиграть из-за своих

Фракция БЮТ на следующей пленарной неделе (13-16 апреля) будет настаивать на перераспределении руководства комитетов Верховной Рады с тем, чтобы комитеты, которые имеют контролирующие функции, возглавили представители оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, фракция БЮТ подготовит проект постановления о перераспределении должностей и представительстве в комитетах. Также народные депутаты от БЮТ, которые возглавляют комитеты парламента, напишут заявления о сложении полномочий председателей комитетов, сообщил І.КИРИЛЕНКО.

На уточняющий вопрос журналистов, сделают ли все председатели комитетов от БЮТ это, И.КИРИЛЕНКО ответил: «Не сложат – мы проиграли, сложат – тогда мяч на той стороне (речь идет о стороне коалиции – УНИАН)».

Он отметил, что оппозиция должна иметь комитеты с контрольными функциями, чтобы «хоть немножко контролировать власть». И.КИРИЛЕНКО сказал, что оппозиция также настаивает на том, чтобы первым заместителем председателя ВР был ее представитель.

В то же время он отметил: «Очень педалировать этот вопрос не будем». По словам И.КИРИЛЕНКО, главное для оппозиции, чтобы была достигнута договоренность о распределении руководства в комитетах.

На вопрос, не ли может сложиться ситуация, что представители фракции БЮТ напишут заявления об отказе от председательства в комитетах, а коалиция заменит руководителей своими представителями, И.КИРИЛЕНКО ответил: "Это будет беспредел". По его словам, такую ситуацию даже не нужно комментировать.