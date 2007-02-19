Балога и Тимошенко подписали директиву

Сегодня председатель Совета партии “Наша Украина” Виктор БАЛОГА и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписали директиву о безотлагательных вопросах для совместного решения фракциями БЮТ и “Наша Украина” в местных советах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, в директиве отмечается, что злободневные проблемы регионов, которые БЮТ и “Наша Украина” будут решать совместными усилиями в местных советах, - это, прежде всего, не обоснованное поднятие жилищно-коммунальных тарифов и незаконный землеотвод.

Таким образом, БЮТ и «Наша Украина» обращаются к руководителям и депутатам их фракций всех уровней с политической директивой - немедленно подготовить и провести сессии соответствующих советов для принятия следующих решений:

- об исключительно поименном голосовании при принятии решений местными советами;

- о снижении экономически необоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- о получении права собственности и права аренды на землю исключительно на конкурентных условиях путем проведения открытых аукционов;

- о получении права собственности и права аренды всех объектов коммунального имущества исключительно на конкурентных условиях путем проведения открытых аукционов;

- об отмене предыдущих решений по вопросам получения права собственности или аренды на земельные участки и объекты коммунальной собственности по заниженным ценам (после изучения вопроса временными контрольными комиссиями совета);

- о получении права собственности или аренды на земельные участки и объекты коммунальной собственности по рыночным ценам (по участкам и объектам, решения по которым будут отменены);

- о немедленном определении свободных земельных участков и объектов коммунальной собственности, которые реализуются на аукционах на протяжении первого полугодия 2007 года;

- об увеличении расходной части бюджета за счет средств полученных от проведения аукционов и направлении их на конкретные социальные программы общины.

Принятие этих решений, по убеждению лидеров БЮТ и “Нашей Украины”, обеспечит “прозрачную и открытую работу советов, которая будет проявлением консолидированной позиции наших политических сил по выполнению своих обязательств перед избирателями, перед Майданом”.