Пискун отказался от претензий на кресло генпрокурора

Сегодня коллегия судей административной палаты Верховного Суда Украины отменила все постановления по делу по жалобе бывшего генерального прокурора Святослава ПИСКУНА относительно признания незаконным его освобождения и восстановления на этом посту и закрыла производство по делу по просьбе истца.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания отмечалось, что в ВСУ поступило письмо от С.ПИСКУНА, датированное 15 февраля 2007 года, в котором он пишет, что отказывается от искового заявления к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО относительно незаконного освобождения от должности генпрокурора, и просит суд закрыть производство по делу.

В свою очередь представитель интересов С.ПИСКУНА в суде отметила, что она сегодня впервые слышит об этом заявлении и вообще не получала информации от С.ПИСКУНА относительно этого заявления.

Также она отметила, что для нее является странным, что в письме С.ПИСКУНА отсутствует входящий номер, которым оно должно быть зарегистрировано в канцелярии ВСУ во время поступления. Однако, не имеет сомнения, что это письмо было написано собственноручно С.ПИСКУНОМ.

Между тем, один из представителей интересов Президента в суде Николай ПОЛУДЁННЫЙ отметил, что не видит препятствий для того, чтобы просьба С.ПИСКУНА была удовлетворена.

Таким образом, суд, посоветовавшись, вынес решение отменить все ранее вынесенные по делу постановления и производство по делу закрыть.

Комментируя журналистам решение суда, Н.ПОЛУДЁННЫЙ выразил некоторое разочарование, поскольку решение ВСУ принято не по существу рассмотрения дела, а по процедуре. И поэтому сейчас трудно определить даже теоретически, кто прав в этой ситуации, а кто – нет, сказал он.

В то же время Н.ПОЛУДЁННЫЙ отметил, что ему хочется думать, что позиция С.ПИСКУНА отказаться от продолжения рассмотрения жалобы базируется на том, что его позиция об освобождении от должности была ошибкой, «но склонен думать, что здесь больше политических соображений».

Как сообщал УНИАН, 14 октября 2005 года Президент Виктор ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, а 3 ноября с согласия Верховной Рады назначил на эту должность Александра МЕДВЕДЬКО.

18 ноября того же года Шевченковский райсуд Киева признал незаконным освобождение С.ПИСКУНА от должности генпрокурора и вынес постановление о восстановлении его в должности.

6 декабря Апелляционный суд Киева остановил выполнение постановления Шевченковского суда до рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.

23 февраля 2006 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Министерства юстиции и Секретариата Президента на постановление Шевченковского райсуда и отменил решение Шевченковского райсуда и направил дело на повторное рассмотрение в этот суд.

4 июля Высший административный суд отказал С.ПИСКУНУ в восстановлении в должности генерального прокурора Украины.

1 ноября 2006 года Верховный Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу С.ПИСКУНА на его освобождение от должности генпрокурора.