Азаров назвал человека, который перепишет газовые контракты с РФ

Заседание Кабмина 31 марта премьер Николай Азаров начал, как он сам выразился, “с короткой информации – результата переговоров с руководством Российской Федерации”. По словам Азарова, “суть этих переговоров заключается в том, что России в прошлом году удалось добиться выгодного для себя контракта по поставкам и транзиту газа. Украина наоборот получила самую высокую цену на газ среди всех своих соседей. Кроме того, для Украины были предусмотрены крайне жесткие санкции за недобор объемов газа и на случай задержки платежей. Это условия контракта, которые нас не могут устраивать”, - приводит слова премьера управления по связям со СМИ секретариата КМУ.

К этому Азаров прибавил, что российская сторона выдвинула ряд требований относительно невыполнения Украиной двусторонних договоренностей. “Эти требования нужно тщательным образом изучить и принять решение.

В итоге мы достигли договоренности начать переговоры относительно изменения условий контракта, а также заключения соглашений в разных направлениях сотрудничества: энергетика, машиностроение, наука и другое. Мы договорились, что с российской и украинской стороны будут определены вице-премьер-министры, ответственные за разработку в кратчайший срок таких соглашений, - отметил премьер. - С нашей стороны за это будет отвечать первый вице-премьер-министр Клюев А.П. Поручаю Андрею Петровичу ежедневно заниматься разработкой соглашений и этим делом. Также определены группы, которые должны подготовить эти соглашения. Мы должны сделать все, чтобы убрать в украинско-российских отношениях все то, что вызывает напряжение и недоразумения”.