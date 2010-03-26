Европарламентарий: хватит уже Украине жаловаться, что ее не берут в ЕС

Бывший вице-президент Европейского парламента, член комитета по международным делам Европарламента Марек СИВЕЦ считает, что Украина должна перестать жаловаться, что ее не принимают в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.СИВЕЦ сказал в своем выступлении на международной конференции ”Внешнее измерение нового украинского дизайна. Взгляд из Европы”.

“Я считаю, что Украина должна как можно скорее завершить переговоры о соглашении об ассоциации... и должна перестать жаловаться на то, что нет перспективы членства, потому что это лишь повод для того, чтобы ничего не делать. Вот не обещали нам членства, мы потому ничего и не делаем”, - сказал М.СИВЕЦ, добавив: “мы это слышали в течении 5 лет от предыдущей администрации”.

Он уверен, что Украина за 5 лет стала лучше, чем была до “оранжевой” революции, не смотря на внутренний кризис и борьбу между Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЮЩЕНКО. По его словам, победа на президентских выборах Виктора ЯНУКОВИЧА означает, что выборы были свободными, и победитель получил “членство в престижном клубе”. Теперь, по мнению М.СИВЦА, команда В.ЯНУКОВИЧА должна взять на себя ответственность за все, что было завоевано оранжевой революцией. “Пять лет назад было много обещаний и надежд и ничего практически не произошло, жизнь людей не улучшилась, коррупции не стало меньше”, - добавил он.

По мнению М.СИВЦА, необходимо начать с восстановления позиций закона. “ Я не верю в какой-то совершенный закон, лучше пусть будет закон похуже, но все поступают по закону”, - сказал он.