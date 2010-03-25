Белоруссия подала на Россию в международный суд

Министерство юстиции Белоруссии обратилось в Экономический суд СНГ, выполняющий функции суда ЕврАзЭС, с исковым заявлением о правомерности взимания экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты и нефтехимическое сырье, которое поставляется из России в Белоруссию, сообщает в четверг пресс-служба белорусского Минюста на своем сайте.

Как пишет newsru, в сообщении Минюста сказано, что "применение вывозных таможенных пошлин на продукты переработки нефти, используемые в качестве химического сырья в непрерывных производственных процессах, серьезно затруднило, а по отдельным позициям - привело к полному прекращению поставок таких продуктов на нефтехимические предприятия Белоруссии". По сути, отмечает ведомство, это означает угрозу полной остановки работы ряда крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Белоруссии.

Белорусское ведомство считает, что требование уплаты экспортной пошлины на вывозимые из России продукты переработки нефти и нефтехимическое сырье крайне негативно влияют на процесс углубления экономического сотрудничества, а также "противоречит цивилизованной практике международной торговли и подрывает базовые принципы добрососедства во взаимоотношениях между Белоруссией и Российской Федерацией".

В сообщении подчеркивается, что белорусская сторона неоднократно поднимала вопрос о правомерности и законности действий РФ на всех уровнях и во всех форматах. В последний раз данный вопрос обсуждался на заседании Совета министров Союзного государства 16 марта в Бресте. В Минюсте констатируют, что проведенные переговоры и официальная переписка не принесли никаких результатов.

"В сложившейся ситуации белорусская сторона не видит иного способа защиты своих законных прав и интересов, кроме как путем обращения в международные судебные инстанции", - сказано в сообщении. В этой связи Белоруссия направила исковое заявление в Экономический суд, выполняющий функции суда ЕврАзЭС, который с 1 июля 2010 года должен будет также выполнять функции суда Таможенного союза.

"Суть поданного искового заявления заключается в том, что заключенные международные договоры в рамках СНГ и ЕврАзЭС, а также соответствующие международные договоры между Республикой Беларусь и Российской Федерацией предусматривают беспошлинную торговлю в рамках режима свободной торговли", - отмечается в тексте сообщения. При этом Минюст ссылается на межправсоглашения о свободной торговле от 13 ноября 1992 года и протокол о введении режима свободной торговли между Белоруссией и Россией от 6 января 1995 года, которым установлено, что стороны не применяют пошлины во взаимной торговле.

"Единственным исключением (изъятием из режима беспошлинной торговли) является нефть сырая, часть из которой облагается экспортной пошлиной в соответствии со специальным двусторонним соглашением (межправпротокол от 27 января 2010 года – прим. ред.). Взаимная торговля всеми остальными товарами должна осуществляться беспошлинно", - подчеркивают в Минюсте Белоруссии.