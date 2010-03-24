Кинах предлагает поговорить с МВФ не так, как это делала Тимошенко

Народный депутат Украины Анатолий КИНАХ считает необходимым пересмотреть условия сотрудничества с МВФ.

Об этом он заявил в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Есть вопросы, которые касаются монетарной политики, социальной, налоговой, права Украины на реализацию комплекса мер государственного протекционизма, как это делают все государства в мире”, - сказал депутат.

“Те условия, которые приняло правительство Юлии ТИМОШЕНКО вместе с НБУ, это были, по сути не условия, а внешний диктат, когда Украине извне диктовали, какой должна быть монетарная политика, налоговая, акцизная, социальная и по сути это была потеря Украиной части своего экономического суверенитета, что недопустимо”, - добавил он.

Кроме того, по словам А.КИНАХА, необходимо пересмотреть также и направления использования заимствованных от МВФ средств. Он отметил, что средства, полученные в виде заимствований, следует тратить, прежде всего, на реализацию серьезных инфраструктурных проектов, ускорение модернизации, конкурентоспособности экономики, повышение платежеспособности внутреннего рынка, а не на потребление.

“И тогда есть смысл брать эти заимствования и в том числе обслуживать не за счет новых долгов, а за счет более эффективной деятельности экономики”, - сказал депутат.

Он также отметил, что внешние заимствования являются нормальной цивилизованной практикой в мире. Вместе с тем, по словам А.КИНАХА, главными для Украины являются не транши МВФ, а создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций, в том числе, частных.

Как сообщал УНИАН, сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО проведет встречу с представителями МВФ, в ходе которой, будет рассматриваться две возможности взаимодействия с Международным валютным фондом: либо продолжение существующей программы сотрудничества, либо разработка новой многолетней программы.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. дол. В общей сложности, с 2008 года Украина получила три транша помощи МВФ на общую сумму в 12 млрд. дол. В конце ноября 2009 года фонд прекратил сотрудничество с Украиной до завершения президентских выборов.