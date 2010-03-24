Ющенко: Янукович не вправе отменять указы о награждении

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что действующий глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ не имеет компетенции отменять изданные его предшественником указы о присвоении званий «Герой Украины» Роману Шухевичу, Степану Бандере, а также другие наградные решения.

Об этом В. ЮЩЕНКО заявил сегодня в интервью «5 каналу».

«Это не компетенция Президента. Как не было моей компетенцией отменять указы по наградным решениям предыдущего Президента. Это не потому, что я не согласен. А в том плане, что это не относится к моим полномочиям», - отметил В. ЮЩЕНКО, подчеркнув, что эти решения - политическая ответственность Президента предыдущего периода.

«Если мы говорим о законности, о праве, то в таком ключе вопрос нельзя ставить, ведь закладывается очень опасный прецедент. А если после ЯНУКОВИЧА коммунист придет, не дай Бог? Так это будет означать, что после Акта о государственной независимости все следует отменить?» - сказал В. ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 марта на совместной с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции в Кремле Президент Украины В. ЯНУКОВИЧ пообещал ко Дню Победы пересмотреть указы В. ЮЩЕНКО о присвоении С. Бандере и Р. Шухевичу званий Героя Украины.