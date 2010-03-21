СМИ: руководить милицией будут одиозные кадры Кучмы

На будущей неделе будут назначены новые руководители областных управлений милиции.

Как передает Украинская правда, Главное управление Министерства внутренних дел в Ровенской области возглавит Олег САЛО, который до 2005 года возглавлял милицию Львовщины. После Оранжевой революции Генпрокуратура возбудила против него уголовные дела за нарушение избирательного законодательства и злоупотребления служебным положением. Он был объявлен в международный розыск.

Позже уголовные дела были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. О.САЛО считался человеком Сергея МЕДВЕДЧУКА, брата главы администрации президента Леонида КУЧМЫ Виктора МЕДВЕДЧУКА.

Кроме того, управление МВД в Черновицкий или Ивано-Франковской области может возглавить Василий ВАРЦАБА.

До 2004 года он возглавлял ГУ МВД в Закарпатской области. В декабре 2004 В.ВАРЦАБА был уволен с этой должности, а в июне 2005 его объявляли в международный розыск. Имя В.ВАРЦАБЫ стало известно после скандальных выборов мэра Мукачево в апреле 2004.

Также, по словам источника, Закарпатскую милицию должен возглавить Виктор РУСИН.

До Оранжевой революции он был первым заместителем В.ВАРЦАБЫ. В сентябре 2005 В.РУСИН был арестован и полгода его удерживали под стражей в следственном изоляторе.

Кроме того, милицию Запорожской области должен возглавить Валерий НОНИК.

Как известно, до 2005 года он был начальником ГУ МВД в Кировоградской области. Также он был руководителем службы охраны Блока Литвина.

Во время выборов 2006 года его имя фигурировало в инциденте с избиением кандидата в депутаты в Королевский райсовет Житомира от "Нашей Украины" Владимира ЗУБРИЦКОГО.

Также источник сообщил, что руководителем Львовского областного управления милиции станет Михаил ЦЫМБАЛЮК.

До этого времени он был начальником милиции Полтавской области, а во времена Л.КУЧМЫ - губернатором Тернопольской области.

Руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Константин СТОГНИЙ не стал комментировать Украинской правде фамилии будущих руководителей областных управлений милиции.

По его словам, назначения на эти должности должны состояться в начале недели: «С понедельника заместители министра разъедутся по областям представлять новых руководителей», - сказал пресс-секретарь.