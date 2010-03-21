В Тернополе состоялось вече “Долой табачников!».

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась возле памятника Тарасу Шевченко.

Инициаторами вече выступили представители 30-ти общественных организаций, творческой интеллигенции, научных работников и учителей. На заседании Координационного совета общественных организаций при председателе областного совета они выразить свою позицию по поводу назначения министром образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Участие в вече кроме представителей общественных организаций и общественности принял председатель областного совета Алексей КАЙДА. Выступающие выражали возмущение кадровыми назначениями в новом Кабинете министров Украины, наибольшее же невосприятие в собравшихся на вече вызвала личность Д.ТАБАЧНИКА.

В своей речи А.КАЙДА отметил, что облсовет уже принял обращение к Президенту Украины, премьер-министру и Верховной Раде с требованием уволить Д.ТАБАЧНИКА с должности министра. «Мы должны откровенно выражать свою националистическую позицию. Только в том случае, когда это сделает каждый из нас, мы сможем построить правдиво украинскую Украину", – отметил А.КАЙДА.

Следовательно, участники вече начали скандировать «Долой Табачника!». В завершение акции как ветераны ОУН-УПА, так и представители молодежных организаций пообещали и в дальнейшем прибегать к акциям протеста, пока Д.ТАБАЧНИК не будет уволен с должности.