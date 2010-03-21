Чем гордится Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения с профессиональным праздником.

Об этом сообщает официальный сайт лидера БЮТ.

“Нашу жизнь сегодня очень тяжело представить без стабильной круглосуточной работы многофункциональных служб комплекса ЖКХ. Своим трудом представители отрасли обеспечивают тепло и уют в квартирах, опрятность и чистоту улиц и парков, стабильное функционирование общественного транспорта”, - говорится в поздравлении.

“Вы ежедневно работаете для того, чтобы наши соотечественники были обеспечены теплом, водой, газом, делаете наши улицы чистыми, зелеными и уютными. Без преувеличения могу сказать, что во многом от вашей профессиональной и согласованной работы зависит хорошее настроение в наших домах", - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО, поздравляя работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения с профессиональным праздником.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена: главным приоритетом работы власти должно быть повышение качества жизни каждого человека. А потому, подчеркивает лидер оппозиции, исполнительная власть должна постоянно контролировать решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, делать все необходимое для повышения престижности труда в комплексе ЖКХ, в частности, решать вопросы повышения уровня заработной платы и тому подобное.

"Уверена, что вскоре украинское жилищно-коммунальное хозяйство и уровень предоставления бытовых услуг будут соответствовать наилучшим европейским образцам", - говорится в поздравлении.

Ю.ТИМОШЕНКО желает работникам жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения успехов и воодушевления, крепкого здоровья и благосостояния, уверенности в собственных силах и прекрасном будущем Украины.

“Призывая новую вертикаль власти ускорить решение проблем жилищно-коммунального комплекса, Ю.ТИМОШЕНКО имеет все основания гордиться тем, что ее правительство сделало для реформирования отрасли, и настаивать на продолжении претворения в жизнь его инициатив”, - говорится в поздравлении.

В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодняшний день при Кабинете Министров действует Межведомственная комиссия по проведению реформирования ЖКХ, постановление о создании которой подписала премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО. Этот совещательный орган образован для обеспечения взаимодействия и повышения эффективности деятельности министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, деятельность которых связана с выполнением Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы.

Основными заданиями комиссии являются разработка предложений по реализации государственной политики в сфере ЖКХ, согласование позиций и подготовка рекомендаций по определению путей и способов решения проблемных вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства.

В связи с этим комиссия рассматривает предложения, направленные на повышение эффективности выполнения заданий и мероприятий программы, подает на рассмотрение правительству предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере ЖКХ и рекомендации, разработанные по результатам своей работы.

Кроме того, с целью решения неотложных проблем и урегулирования правоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства правительство Ю.ТИМОШЕНКО разработало и внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект "Об антикризисных мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства", направленный на определение необходимых мер поддержки ЖКХ.

Документом предлагается временно запретить начисление пени и применение штрафных санкций к предприятиям - исполнителям жилищно-коммунальных услуг на сумму их задолженности перед газоснабжающими компаниями за потребленный газ.

Кроме того, проектом закона предусматривается установить специальный режим налогообложения деятельности предприятий - исполнителей жилищно-коммунальных услуг, а также упорядочить порядок предоставления льгот в сфере городского электротранспорта.

Также документом планируется создать условия для подготовки и аттестации высококвалифицированных кадров в сфере теплоснабжения, питьевой воды и питьевого водоснабжения, жилищно-коммунальных услуг, городского электротранспорта, что, в свою очередь, улучшит ситуацию в этой сфере.

Законопроект, зарегистрированный в феврале 2010 года, теперь лежит в парламенте "мертвым грузом". И деятельность объединенной демократической оппозиции, которую возглавляет Ю.ТИМОШЕНКО, будет направлена именно на то, чтобы эта законодательная инициатива была реализована вместе с другими предложениями, поданными ее правительством.