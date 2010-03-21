Экс-премьер АРК отказался от кресла министра энергетики Крыма

Бывший премьер-министр Крыма Виктор ПЛАКИДА отказался от министерского портфеля в АРК и продолжит свою работу в Херсоне.

Об этом заявил в интервью журналистам в Симферополе новый крымский премьер Василий ДЖАРТЫ, сообщается на официальном сайте Партии регионов.

В частности, В.ДЖАРТЫ сообщил, что предлагал экс-премьеру правительства автономии В.ПЛАКИДЕ занять должность министра топлива и энергетики Крыма.

По словам В.ДЖАРТЫ, В.ПЛАКИДА еще в четверг вечером соглашался занять данную должность, однако затем отказался от этого места и заявил, что намерен уехать на работу в Херсонскую область, куда главой областной государственной администрацией был назначен крымский экс-спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них "регионалов" Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.

18 марта А.ГРИЦЕНКО был назначен на должность губернатора Херсонской области.