Наливайко пояснил, почему аппарат Гостелерадио вылетел из высшей лиги

Экс-руководитель Госкомтелерадио Олег НАЛИВАЙКО считает, то для повышения статуса этого Госкомитета необходимо внести изменения в Конституцию Украины.

Об этом он сказал в интервью газете «Известия в Украине» (№33-34 от 18 марта).

Отвечая на вопрос, какова главная проблема такой сложной структуры как Госкомтелерадио, О.НАЛИВАЙКО сказал: «Именно структурная проблема».

По его словам, на самом деле комитет занимается разновекторными вопросами: формированием государственной информационной политики, формированием государственной политики в области издательского дела и книгоиздания и многими другими. «Сегодня надо вносить изменения в Конституцию. Госкомитет должен быть органом центральной исполнительной власти, который будет в целом формировать информационную политику и заниматься вопросом коммуникаций», - считает он.

О.НАЛИВАЙКО также отметил, что сейчас этот вопрос абсолютно не определен: то СНБО что-то пытается делать, то Секретариат Президента. «А должен быть именно орган государственного управления, которого нет», - добавил он.

Потому, по его словам, и отношение сейчас к Госкомитету «по остаточному принципу». «То дается указание снять сюжет о премьер-министре или министре, то подготовить какую-то справку. Соответственно, аппарат комитета (к слову, достаточно квалифицированный), если можно так сказать, опустился из высшей лиги формирования информационной политики во вторую или третью. Произошло это из-за того, что достаточно большой потенциал оказался невостребованным высшим руководством. И вот это нужно менять однозначно», - сказал О.НАЛИВАЙКО.