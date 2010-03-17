У Балоги видят, что Табачник возвращает «телефонное право»

Народный депутат, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ считает, что модернизация внешнего независимого оценивания выпускников школ “на языке ТАБАЧНИКА” означает отказ от равного доступа к образованию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Независимое оценивание не нуждается в кулуарной модернизации за три месяца до вступительной кампании. Слишком предсказуемым является направление, содержание и мотивация подобных изменений, ориентированных на возобновление «телефонного права» в образовании», – заявила Л.ОРОБЕЦ, комментируя заявление министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА относительно необходимости безотлагательной «модернизации ВНО».

«Проблема даже не в одиозности фигуры новоназначенного министра образования и науки, а в очевидности его намерений. Модернизация ВНО на языке ТАБАЧНИКА означает отказ от его обязательного характера, а, следовательно, и равного доступа граждан к высшему образованию», - заметила Л.ОРОБЕЦ.

По ее словам, подобный подход в условиях поддержки гражданами ВНО имеет целью кастрировать нововведение и выхолостить его суть, дискредитировав идею независимого оценивания. «После такого хирургического вмешательства, осуществленного исподтишка, впопыхах и вслепую, можно ставить крест на образовательной реформе в целом», - заверила депутат.

При этом, по словам Л.ОРОБЕЦ, никто из экспертов нынешнюю модель ВНО не считает идеальной. «В течение последних лет порядок тестирования уже дважды изменялся. Но каждый раз к началу нового учебного года, профессионально и публично. Если новое руководство Минобразования видит смысл во внесении изменений в модель ВНО, ни один эксперт не будет возражать против такой коррекции в случае неполитического, вдумчивого, взвешенного и обоснованного подхода к проблеме. Любая спешка или кулуарная политизация в этом деле не только нанесут непоправимый вред образованию, но и будут провоцировать новые волны недовольства действиями правительства», - сказала Л.ОРОБЕЦ.