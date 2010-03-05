Медведев: с мыслью об Украине мы просыпаемся и засыпаем

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что каждое утро думал об Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Кремле.

«Когда у нас посол нашей страны не был в Киеве, я все равно по утрам думал об Украине и размышлял о том, когда же все-таки ЗУРАБОВА отправить», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что Михаил ЗУРАБОВ уже вручил верительные грамоты новому Президенту Украины, «поэтому с мыслью об Украине мы просыпаемся и засыпаем».

При этом Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что проблема - не только в мыслях, но и в том, что стороны делают для развития российско-украинских отношений. Он подчеркнул, что готов много работать для реанимации отношений между двумя странами и даст соответствующие поручения всем российским чиновникам и российским ведомствам.

«Сейчас проблем нет. Главное, чтобы мы сделали в самой короткой перспективе решительные шаги по налаживанию сотрудничества в экономической, политической сферах и в проблематике безопасности», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Как известно, первый Президент РФ Борис Ельцин призывал российских чиновников каждое утро думать об Украине.