Тимошенко заявляет, что сила Януковича, как и Бессмертного, - в яйцах

Во время вчерашнего митинга Тимошенко выступила с традиционными тезисами о том, что по итогам выборов возможны два варианта – премьером станет или она, или Виктор Янукович.

Тимошенко объяснила, почему не нужно голосовать за Партию регионов. «Не потому, что Янукович не симпатичен – многим женщинам он нравится. Просто нужно закрывать кланам дорогу во власть».

«Я лично не верю в реванш, в победу кланов, что жизнь вернется назад», – также отметила Тимошенко.

Лидер БЮТ сказала, что «сила Януковича, как и Бессмертного – я имею в виду Кощея – находится в яйцах». «Потому и иголочка, в которой смерть Кощея, находится в руках избирателей», – прибавила она.

Українська правда