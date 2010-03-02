Жвания успокаивает: в ВР нет 300 голосов для изменения Конституции

Народный депутат Давид Жвания заявил, что в случае формирования новой коалиции, фракция НУНС не отступит от своих, с учетом нынешних реалий, программных принципов, с которыми шла на парламентские выборы 2007 года.

«Одна из возможностей их реализовать – это назначение премьер-министра от нашей фракции», - сказал он в эфире программы «Шустер LIVE», сообщает пресс-служба парламентария.

Политик призвал своих коллег по фракции приложить все усилия для консолидации НУНС и для принятия совместных решений.

Давид Жвания также отметил: «В нынешнем составе парламента нет 300 голосов, для внесения изменений в Основной закон Украины. По этому, не стоит болезненно реагировать на заявления политиков о присвоении русскому языку статуса второго государственного». Народный депутат подчеркнул, что фракция НУНС не даст ни одного голоса за внесения подобных изменений в Конституцию.

Кроме этого, парламентарий призвал своих коллег «не допустить отмены конституционной реформы и возвращения к президентско-парламентской форме правления». «У каждого президента появляется соблазн получить всю полноту власти. В свое время подобная идея возникала и у президента Ющенко, но фракция его не поддержала», - подытожил народный депутат.

Давид Жвания также считает, что участники президентской гонки должны забыть о предвыборной риторике. «Выборы закончились. Все ветви власти должны начать работать с чистого листа», - сказал Жвания и высказал мнение, что «фракция НУНС готова сотрудничать с правительством, чья работа будет эффективной, а не дефективной».