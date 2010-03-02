Газпром уже знает, что предложение Януковича будет отклонено

ОАО «Газпром» устраивает контракт о поставках газа в Украину, но компания готова выслушать конкретные предложения украинской стороны.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил руководитель «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

«Надо сначала выслушать конкретные предложения Украины, но договор, подписанный в прошлом году, абсолютно надежный, прозрачный и нас вполне устраивает», - сказал А.МИЛЛЕР.

Комментируя предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о необходимости пересмотра решения о строительстве газопровода «Южный поток», А.МИЛЛЕР сказал, что это предложение будет отклонено.

«Проекты «Северный поток» и «Южный поток» изменены не будут», - заявил А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 12 января т.г. в Днепропетровске Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что на посту Президента будет договариваться о пересмотре газовых соглашений с Россией с целью установления для Украины «справедливой» цены на газ.

Согласно контрактам, "Газпром" и "Нафтогаз" с 1 января 2010 года переходят к ценообразованию на газ и формирование транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами.

24 ноября 2009 года "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года. В соответствии с дополнениями, годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м. Подписанными документами закреплено также отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа НАК "Нафтогаз Украины" в 2009 году.

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