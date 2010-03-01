В ПР говорят, что отставку правительства запланировали на среду

Фракция Партии регионов будет настаивать на рассмотрении Верховной Радой в среду вопроса о недоверии правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам первый заместитель лидера фракции Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что предварительно этот вопрос «стоит в повестке дня на среду».

На вопрос журналистов, есть ли необходимые голоса депутатов для отставки правительства, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Голоса есть тогда, когда депутаты в сессионном зале нажмут соответствующие кнопки».

“Мы надеемся, что здравый смысл победят, и большинство народных депутатов понимают ситуацию, сложившуюся в стране, потому что мы уже второй год без бюджета, когда экономика находится в тяжелом состоянии, и нам необходимо как можно скорее упорядочить органы власти, а для этого необходимо нынешнее правительство отправить в отставку”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, какой из кандидатов, названных Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ на должность премьер-министра является наиболее приемлемой фигурой, А.ЕФРЕМОВ сказал, что «премьер-министр Украины должен разделять точку зрения Президента Украины по выполнению его программы. И естественно, что наиболее подготовлена, с моей точки зрения, кандидатура - Николай АЗАРОВ».

По словам А.ЕФРЕМОВА, фракция Партии регионов будет работать в направлении, чтобы эта кандидатура была поддержана.