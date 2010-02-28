С официального сайта Президента исчезли баннеры о Голодоморе

С официального сайта Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА исчезли баннеры, посвященные проектам о Голодоморе.

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН в интервью газете "Сегодня" прокомментировала это так: "Мы будем работать не над Голодомором, а над тем, чтобы накормить сейчас народ".

"Это будет топовая тема работы Президента, и именно об этом мы будем говорить. О голоде мы уже сказали все, что можно было сказать", - заявила А.ГЕРМАН.

В свою очередь народный депутат от НУНС Андрей ПАРУБИЙ убежден, что "это должно стать сигналом к решительным действиям, чтобы не позволить новоизбранному Президенту и его команде повернуть Украину в состояние полуколонии РФ".

Кроме того, из сайта исчез раздел Жена Президента. Из раздела Виртуальная экскурсия исчез подраздел о Мистецьком Арсенале. Остались лишь дом Администрации на Банковой, Дом с химерами и Мариинский дворец.

По словам А.ГЕРМАН, над сайтом пока работают те же люди, что и при экс-президенте Викторе ЮЩЕНКО.

Она заверила, что сейчас идет поиск концепции сайта и людей, которые будут над ней работать.