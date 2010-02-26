Тарасюк о Европарламенте, Януковиче, Бандере и пути балканских стран

Резолюция Европейского парламента имеет для Украины очень положительное значение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат из фракции НУ-НС, бывший министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК в интервью журналистам.

Он отметил, что «это своего рода меседж со стороны ЕС новому Президенту Украины, и все будет зависеть от того, как этот меседж будет воспринят».

Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что этой резолюцией «Украине дается сигнал, что она может подать заявку на членство в ЕС». «Это впервые», - отметил он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, также в резолюции Европарламент рекомендовал Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о создании так называемой «дорожной карты» о безвизовом режиме между ЕС и Украиной.

«Это важно, потому что это положит начало тому процессу, который прошли уже балканские страны, и в отношении которых уже начинают отменять визы», - отметил он.

По словам бывшего министра иностранных дел, важным является и то, что ЕС согласился расширить круг украинских граждан, на которых будет распространяться упрощенный порядок выдачи виз, в том числе и бесплатных – для представителей неправительственных организаций, религиозных общин.

Кроме того, Б.ТАРАСЮК отметил, что важными в резолюции являются также ссылки на сотрудничество в области энергетической безопасности, модернизации украинской газотранспортной системы.

«ЕС подтвердил свою готовность выделить средства на эти цели», - отметил он.

В то же время Б.ТАРАСЮК не считает «логическим включением в такую концептуальную резолюцию вещей, которые являются сугубо внутренними украинскими делами».

«Я не могу вспомнить случая, когда бы ЕС принимал решение по поводу награждения тем или другим главой государства своих граждан», - заметил Б.ТАРАСЮК.

Отвечая на вопрос, станет ли это основанием для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отменить указ предыдущего Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания Герой Украины, Б.ТАРАСЮК отметил: «Если он отменит, так еще раз докажет свою антиукраинскость и пополнит список антигосударственных дел».