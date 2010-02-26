Кремль продемонстрировал «второсортное» отношение к Януковичу?

Руководители России, проигнорировав инаугурацию, продемонстрировали «второсортное» отношение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор Центра политической информации (РФ) Алексей МУХИН.

«По идее, это (присутствие на инаугурации) обязан был сделать Дмитрий МЕДВЕДЕВ, по заинтересованности, это должен был сделать Владимир ПУТИН. Они предпочли направить своих замов. Один - Сергея НАРЫШКИНА, другой - Бориса ГРЫЗЛОВА. Это выглядит так, что украинский Президент для так называемого властного тандема выглядит несколько второсортно», - сказал А.МУХИН.

Эксперт считает, что если бы Кремль был заинтересован в качественно новых отношениях с Украиной, то должен был бы приехать кто-то из властного тандема России.

По его словам, отсутствие руководителей России на инаугурации В.ЯНУКОВИЧА вызвало интерес не только в Украине, но и в России.

А.МУХИН не исключил, что из-за несогласия одной из сторон с результатами президентских выборов и приостановки судом результатов второго тура были сомнения по поводу точной даты инаугурации Президента Украины и того, состоится ли она вообще.

«Протокол Президента и премьера России сработал нечетко, и было принято решение не менять график и расписание участников властного тандема. Эта неопределенность сыграла злую шутку, и Президент и премьер России не нашли времени в своем графике на инаугурацию», - сказал он.

А.МУХИН полагает, что такое определенное пренебрежение ритуалом не отразится в общем на векторе развития отношений между странами, но может сказаться на скорости развития отношений. «Судя по всему, у ЯНУКОВИЧА осадочек остался», - сказал он.

По его мнению, в игнорировании инаугурации страшного ничего нет, но в дальнейшем это затруднит улаживание определенных нюансов в отношениях, например, в составлении нового газового соглашения.

Эксперт уверен, что на Инаугурацию президента Казахстана или Туркменистана Президент или премьер России обязательно поехали бы.