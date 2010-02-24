Любителей мороженого в транспорте у Тимошенко решили приравнять к пьяным

“Непредоставление в салоне автобусов, маршрутных такси, троллейбусов или трамваев мест для сидения лицам преклонных лет, пассажирам с детьми до 10 лет, беременным женщинам и инвалидам влечет наложение штрафа от пяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан”. Такая законодательная новация содержится в проекте закона “об антикризисных мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства” авторства Кабинета министров, зарегистрированном в Верховной Раде.

Интересно, что авторы законопроекта наряду со штрафами за отказ уступить место считают антикризисными мерами в сфере ЖКХ и такие:

- штраф за пребывание в салоне автобусов, маршрутных такси, троллейбусах или трамваях с мороженым, в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, курение, прослушивание громкой музыки, нарушение требований безопасности - от пяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан;

- за открывание дверей во время движения и намеренное препятствие их открыванию или закрыванию на остановках, кроме необходимости в предотвращении несчастного случая – от пяти до двадцати необлагаемых минимумов;

- выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей автобусов, маршрутных такси, троллейбусов или трамваев — штраф от 0,5 до одного необлагаемого минимума.