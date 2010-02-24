Януковича после инаугурации ждут на футболе

Избранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планировал вечером 25 февраля посетить матч Лиги Европы между клубами «Шахтер» - «Фулхэм» в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, отвечая на вопрос, приедет ли В.ЯНУКОВИЧ на футбольный матч в Донецк.

«Точных данных нет. Но такие намерения у него ранее были», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Ответный матч 1/16 Лиги Европы «Шахтер» - «Фулхэм» начнется в 20.00 25 февраля на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке.