Ющенко говорит, что Тимошенко пожаловалась ему на нарушения закона

Президент Виктор ЮЩЕНКО призывает Высший административный суд Украины обеспечить законность и оперативность рассмотрения жалоб кандидатов на должность главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с председателем ВАСУ Александром ПАСЕНЮКОМ.

В частности, как подчеркнул глава государства, к нему обратилась один из кандидатов на должность Президента Украины - Юлия ТИМОШЕНКО - с информацией о том, что, по ее мнению, в ходе выборов были допущены существенные нарушения избирательного законодательства. Поэтому Ю.ТИМОШЕНКО намерена обжаловать в Высшем административном суде результаты выборов Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО призвал Высший административный суд обеспечить законность и оперативность рассмотрения всех поданных жалоб каждого из претендентов на должность Президента Украины.

«Я хочу обеспечить легитимную передачу власти легитимному Президенту», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Центральная избирательная комиссия официально объявила Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Вместе с тем кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не признает победу В.ЯНУКОВИЧА, и будет обжаловать результаты президентских выборов в судах.

Завтра Ю.ТИМОШЕНКО подаст иск в Высший административный суд Украины относительно незаконности протокола ЦИК об установлении официальных результатов выборов Президента Украины.