«За Украину!» не пойдет в коалицию с Партией регионов

Партия «За Украину!» и ее представители в Верховной Раде Украины не будут входить в коалицию с Партией регионов. Такое решение принял Политический совет партии «За Украину!», состоявшийся 13 февраля в Киеве.

В частности, в решении Политического совета партии говорится, что "неоднократные заявления лидера Партии регионов Виктора Януковича относительно сдачи украинской газотранспортной системы, продолжения базирования Черноморского флота РФ в Крыму, отмены независимого тестирования, заявления относительно статуса русского языка убеждают нас в том, что Виктор Янукович и возглавляемая им Партия регионов не руководствуются национальными интересами".