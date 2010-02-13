Турчинов исключает участие БЮТ в коалиции с Партией регионов

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ исключает возможность участия фракции БЮТ в формировании новой парламентской коалиции с фракцией Партией регионов.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в эфире телеканала Интер.

"Я официально заявляю, что никаких форматов мы не предусматриваем для себя с Партией регионов и с господином ЯНУКОВИЧЕМ, с его командой. Последние заявления и позиции, которые были продемонстрированы, – в частности, по поводу видения Конституции Украины, европейской перспективы нашего государства, а точнее, ее отсутствия, относительно государственного языка – то есть, во всех этих вопросах у нас принципиально расходятся позиции с “регионами”, поэтому мы не можем быть с ними в коалиции", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время, по его словам, правительство по результатам собрания действующей коалиции готово произвести изменения в составе Кабинета Министров.

"Если состоится собрание действующей коалиции, и внесено будет предложение изменить состав правительства – мы, безусловно, на это пойдем, потому что это – право большинства в парламенте", – отметил А.ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос, готова ли фракция БЮТ ради сохранения действующей коалиции согласиться на замену премьер-министра Украины.