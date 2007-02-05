Литвин зафиксировал триумф Януковича

Председатель Народной партии, бывший председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что Партия регионов и в дальнейшем будет концентрировать власть в своих руках.

Об этом он заявил в эфире программы «Час» на “5-м канале”.

«Я думаю, что это можно сделать и за полгода. Сейчас, когда будут решены вопросы на центральном уровне, начнется процесс ротации на региональном уровне, имею в виду председателей областных и районных государственных администраций. Достаточно проанализировать визит, я считаю, что это был триумф Виктора ЯНУКОВИЧА, во Львов, который считали опорой Виктора ЮЩЕНКО, и как там принимали руководителя правительства. Принимали, фактически как главу государства, не было никаких разногласий и было сильное желание попасть на глаза премьеру и ему понравиться», - сказал он.

Говоря о перспективах Президента Украины В.ЮЩЕНКО, В.ЛИТВИН предположил, что Президент доработает до конца своего срока, и Верховная Рада не объявит ему импичмент.

«Никакого импичмента Президенту не будет. У него есть две альтернативы: первая, отстаивать свое политическое поле, чтобы иметь возможность для маневра, и вторая - постепенно сдавать позиции, превращаться в политическую декоративную фигуру, которую, в конце концов, оставят в покое, а руководство страной будет осуществлять правительство», - считает бывший председатель ВР.

Он также сказал, что возможно и другое развитие событий – продолжение противостояния. «Возможное продолжение конфликтов: когда Президент будет пользоваться своим правом отменять постановления Кабинета министров Украины, держаться за председателей областных государственных администраций - поскольку право последнего слова остается за ним - приведет к очередным осложнениям в стране», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, идею Блока Юлии Тимошенко о досрочном роспуске парламента реализовать невозможно, ведь для этого не существует политических оснований. «Думаю, что она (идея БЮТ) не будет реализована. Шанс досрочных выборов был утрачен в 2005 году, после завершения президентской кампании, когда Виктор ЮЩЕНКО имел колоссальный рейтинг. Потому что, во-первых, нужно, чтобы были правовые основания, во-вторых, нужно, чтобы была соответствующая атмосфера в стране и, наконец, при таких обстоятельствах, когда нет двух первых, нужно, чтобы было третье обстоятельство: чтобы согласились те основные игроки, которые сегодня определяют политические лица Украины» - сказал В.ЛИТВИН.

Относительно популярности политических сил, которая обсуждалось во время программы, В.ЛИТВИН предположил полное исчезновение «Нашей Украины» и закрепление позиций Партии регионов на Западе.