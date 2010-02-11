Украине придется закрыть каждое десятое свое посольство?

Дипломатическая служба Украины при новом Президенте будет нуждаться в серьезной перестройке. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

В частности, как отмечает издание, новому руководству МИД целесообразно будет сократить не менее 10% из 82 посольств и 25% из 32 консульств Украины за рубежом. В ряде посольств, во избежание ухудшения отношений со странами пребывания, стоит снизить уровень руководства до советника-посланника и сократить штат до трех человек.

В целом, пишет издание, необходимо сократить общий штат дипломатов с нынешних 2300 человек до 1700–1800 при одновременном существенном повышении размеров зарплат в центральном аппарате (не менее 7 тыс. грн. в месяц). Сейчас, когда в центральном аппарате дипломаты получают около 400–500 долларов, главным смыслом их существования является высиживание права на четырехлетнюю командировку в посольство или консульство, где оклады составляют в среднем 1,5–2,5 тыс. долларов.

Также, отмечают «Комментарии:», необходимо положить конец существующей с времен Леонида КУЧМЫ практике неадекватного поощрения сотрудников международных отделов Секретариата Президента, Секретариата Кабмина и Аппарата Верховной Рады. Тамошние работники, объясняет издание, при условии значительно меньшей нагрузки, чем в МИД, и более высоких зарплатах имеют серьезные преимущества во время получения дипломатических рангов и направления в престижные посольства и консульства. В результате, лучшие кадры просто сбегают из министерства ради лучшей карьеры.

МИД необходимо оставить единственным ведомством, сотрудникам которого принадлежат дипломатические ранги, констатирует издание.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил о планах провести в МИД масштабные реформы. По словам министра, «оптимизация структуры, численности, уровня представительства за рубежом» должна пройти в первой половине 2010 года. ПОРОШЕНКО подчеркнул, что также планируются сокращения – и в центральном аппарате МИД, и в зарубежных диппредставительствах.