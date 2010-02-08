На родине Ющенко поддержка Януковича выросла в 57 раз
21:32, 08 февраля 2010Политика
4176 0
В 2004 году было два голоса...
На родине нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в селе Хоруживка Сумской области поддержка избирателями кандидата на пост главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА в сравнении с выборами 2004 года выросла в 57 раз.
Как передает корреспондент УНИАН, на избирательном участке №170 территориального избирательного округа №163, что расположен в Хоруживке, 7 февраля за В.ЯНУКОВИЧА отдали свои голоса 114 избирателей, в то время как в 2004 году этот кандидат набрал здесь лишь два голоса.
В целом на этом участке, как и в Сумской области, победила Юлия ТИМОШЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter