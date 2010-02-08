В пресс-центре Януковича Герман угощает журналистов блинами

Во всеукраинском пресс-центре кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, который расположен в Киеве в гостинице «Интерконтиненталь», заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН угощает журналистов блинами.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу же после завершения сегодняшней итоговой пресс-конференции А.ГЕРМАН сказала: «Мы попробовали испечь блины. Если они не получились комом, приглашаем вас».

Она лично стала раздавать это блюдо, которое традиционно готовят на этой неделе перед началом Великого поста.

Этим самым политик выполнила свое обещание угостить журналистов блинами по случаю праздника Масленицы.