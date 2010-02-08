Эксперт: парадоксальная ситуация может возникнуть с губернаторами

Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что новому Президенту Украины придется искать модель сосуществования с исполнительной властью, которая бы помогла решать проблемы страны.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», комментируя данные экзит-полов, проведенных в день выборов Президента.

В частности, В.ФЕСЕНКО отметил определенные сложности создания новой парламентской коалиции для Партии регионов - либо с БЮТ, либо с фракцией НУ-НС, т.е. «со своими бывшими конкурентами и, хотя бы формально, идеологическими противниками».

По мнению политолога, большинство фракции БЮТ, скорее всего, останется под контролем Юлии ТИМОШЕНКО, и если будут перебежчики, то они не изменят ситуации внутри фракции.

«А вот в НУ-НС ситуация очень неопределенная, но все-таки значительную часть фракции составляют национал-демократы, для которых публичный, открытый союз с бывшими противниками, с идеологическими противниками очень рискован. Поэтому найти формальное большинство у Партии регионов шансы есть, но добиться решения этой задачи будет очень сложно», - добавил он.

В контексте необходимости решать проблему взаимодействия или сосуществования с исполнительной властью В.ФЕСЕНКО прогнозирует два варианта: либо формировать свою коалицию и свое правительство, на что потребуется время, либо идти на досрочные парламентские выборы, но их, по мнению эксперта, можно будет провести лишь ближе к осени.

В связи с этим, подчеркнул В.ФЕСЕНКО, возникает, например, ситуация: если премьер остается на своем посту и остается в конфликте с Президентом, то как будет решаться вопрос с государственным бюджетом, которого в стране пока нет? «Надо будет искать либо компромисс, либо страна оказывается в бюджетном тупике. А вопрос бюджета это и вопрос получения последнего транша МВФ», - добавил он.

Парадоксальная ситуация, по мнению В.ФЕСЕНКО, может возникнуть и с губернаторами: Президент принадлежит к одной политической силе, премьер – к другой, а губернаторы – к третьей, т.к. их назначал предыдущий Президент.

Как сообщал УНИАН, по результатам нескольких экзит-полов во втором туре президентских выборов 7 февраля кандидаты на пост Президента Украины набирают: Виктор ЯНУКОВИЧ - 48-49%, Юлия ТИМОШЕНКО - 44-45%, против обоих кандидатов – 5-5,9%.