На участке в Харьковской области пропали списки избирателей

На избирательном участке №39 в Зачепиловском районе Харьковской области пропали списки избирателей

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой председателя Зачепиловской райгосадминистрации Ивана ЗАГНИЯ.

По его словам, около 17.00 6 февраля в Зачепиловский райотдел милиции поступило сообщение о том, что на участке №39 пропали списки избирателей.

«Председатель избирательной комиссии этого участка вместе с должностными лицами комиссии сообщили, что около 21.00 06.02.2010 получили вторые экземпляры списков избирателей в окружной избирательной комиссии в Краснограде», - сообщил И.ЗАГНИЙ.

И.ЗАГНИЙ отметил, что решение прокуратуры по существу будет приниматься после изучения всех обстоятельств сегодня. О чрезвычайной ситуации поставлен в известность прокурор района.