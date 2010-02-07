Данные о числе желающих проголосовать на дому (обновляется)

Во втором туре президентских выборов в Харьковской области количество желающих проголосовать на дому выросло до 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал на пресс-конференции в Харькове председатель Харьковской областной окружной избирательной комиссии Николай СЕЛЕЗНЁВ.

«Мы имеем данные, что количество желающих проголосовать на дому во втором туре несколько больше. Если около 3% было желающих проголосовать на дому в первом туре, то сегодня это около 3,5 – 4% желающих проголосовать на дому», - сказал Н.СЕЛЕЗНЁВ.

Н.СЕЛЕЗНЁВ отметил, что на увеличение количества избирателей, которые будут голосовать на дому, повлияли объективные факторы, в частности «очень много людей больных», а также деятельность общественных организаций.

«Проявили определенную активность некоторые общественные организации, которые позаботились о пожилых людях. Об этих людях беспокоятся их коллеги и из общественных организаций, и, возможно, соседи, возможно, еще кто-то из желающих активизировать участие избирателей в избирательном процессе», - отметил Н.СЕЛЕЗНЁВ.

По его мнению, это «вполне естественный процесс».

В Ивано-Франковской области во втором туре президентских выборов будут голосовать на дому 4,35% избирателей, или 47 050 человек.

Об этом сообщили УНИАН в окружных избирательных комиссиях Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, 17 января на дому голосовали 3,6% прикарпатцев, или 38 565 человек.

Всего в Ивано-Франковской области, по уточненным данным, 1 082 563 избирателя.

В Херсонской области количество желающих проголосовать на дому во втором туре выборов увеличилось на 1,25% - до 2,75% (24,03 тыс. избирателей) общего количества избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Херсонской облгосадминистрации, в области насчитывается 872,37 тыс. избирателей (по данным ЦИК – 880,3 тыс. избирателей).

В первом туре выборов, 17 января, в Херсонский области в целом на дому проголосовали 2,89% общего количества избирателей (538,43 тыс. избирателей), которые приняли участие в выборах.

По данным ЦИК, 17 января, явка избирателей в области составила 60,47%.

Во Львовской области около 3 процентов избирателей выразили желание проголосовать на дому. Об этом сообщил УНИАН начальник отдела администрирования государственного реестра избирателей Львовской облгосадминистрации Федор АЛЕЙНИКОВ.

По данным Львовской ОГА – это почти 60 тысяч избирателей области.

Во время первого тура президентских выборов заявления для голосования вне пределов избирательных участку подали 70 523 избирателя Львовской области.

Во время внеочередных парламентских выборов в 2007 году количество лиц, подавших заявления для голосования на дому, составляла 3,6%, во время выборов в Верховную Раду 2006 года – 3,2%, информирует Львовская ОГА.

Как сообщил Ф.АЛЕЙНИКОВ, на основании заявлений избирателей Львовской области была сформированы выписки из списка избирателей, утвержденные Постановлениями 2 141 УИК Львовской области, о голосовании вне пределов помещения избирательного участка, на основании которых и происходит сейчас голосование на дому.

Справка УНИАН. Во Львовской области 12 ТИО, 2 141 избирательный участок, зарегистрированы 1 964 602 избирателя, что на 60 тыс. меньше, чем на предварительных выборах.

В Сумской области количество избирателей, которые во втором туре выборов Президента Украины будут голосовать на дому, возросло до 52 тыс. 85 чел., что составляет 5,49% от общего количества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Николай ЛАВРИК.

При этом он отметил, что в первом туре 17 января в Сумской области было подано 4,5% заявлений от избирателей о голосовании на дому.

По словам губернатора, количество избирателей, которые выразили желание голосовать дома, возросло во всех городах и районах области. В то же время он отметил, что больше желающих в районах, меньше – в городах. Например, в городе Сумы – 1,5%, а в Недрыгайловском районе – 13,5%.

В целом, по данным Н.ЛАВРИКА, в списки избирателей в Сумской области внесено 949 тыс. 399 чел.

Председатель Сумской ОГА также сообщил, что в 8 часов утра все 1 тыс. 33 избирательных участка открылись своевременно, и на данное время никаких чрезвычайный ситуаций на них не возникло.

«Сегодня правоохранительные органы в регионе работают в усиленном режиме. Были очень сложные погодные условия, но на утро подъезды к каждому избирательному участку расчищены», - сказал Н.ЛАВРИК.

Он также сообщил, что все члены УИК находятся на рабочих местах «и будут работать».

«Они ознакомлены с требованиями закона об уголовной ответственности за срыв выборов. В свою очередь власти обеспечили материально-техническую сторону работы комиссий, и ни одной жалобы на материально-техническую организацию их работы нет», - сообщил Н.ЛАВРИК.

В Житомирской области во втором туре выборов Президента количество желающих проголосовать дома увеличилась почти на 1% - до 4,49%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы Житомирской облгосадминистрации Вера РАЧКОВСКАЯ.

По ее словам, "заявления о голосовании на дому в Житомирской области написали 4,49% избирателей региона, а это 46 тыс. избирателей".

В.РАЧКОВСКАЯ напомнила, что в первом туре президентских выборов 17 января в Житомирской области на дому проголосовали 3,63% избирателей.

При этом она отметила, что самый высокий процент желающих проголосовать на дому зафиксирован в настоящее время в Малинском районе (9,43%), самый низкий - в Житомире (0,09%). В Коростене этот показатель составляет 5,02% общего количества избирателей, в Бердичеве - 7,41%.

Всего в Житомирской области зарегистрированы 1 млн. 22 тыс. 648 избирателей. Работает 1 тыс. 453 избирательных участка.

В Севастополе в списки для голосования на дому внесено 6 тыс. 380 избирателей, что составляет 2% от всего количества избирателей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ.

По его словам, наименьшее количество избирателей для голосования на дому внесено в Гагаринском районе - 1,4%, наибольшее - в Балаклавском районе - 3,5%. (УНИАН: в первом туре в городе фактически проголосовали на дому 1,5% избирателей, 4 тыс. 700 человек).

Всего, сказал он, по данным, которые передавались в окружные избирательные комиссии органами ведения реестра, в списки избирателей ко второму туру в Севастополе было внесено 305 тыс. 400 человек.

«Но мы думаем, что в конечном итоге это количество несколько возрастет. Ведь не все избиратели, которые придут голосовать, проверяли себя в списках. Возможно, кто-то не был внесен, и в день голосования будет решаться вопрос об их включении в списки», - отметил Д.БАЗИВ. (УНИАН: в первом туре в списки для голосования в Севастополе было всего внесено 306 тыс. 987 человек).

В Запорожской области голосовать на дому будут почти 49 тыс. избирателей.

Как сообщил УНИАН председатель правления Запорожской областной организации Комитета избирателей Украины Роман ПЯТИГОРЕЦ, в общей сложности избирателями Запорожского региона подано 48 тыс. 920 заявлений о голосовании на дому.

"В процентном соотношении это составляет от 1% до 3% общего числа голосующих на участке", - сообщил Р.ПЯТИГОРЕЦ, отметив при этом, что "по сравнению с первым туром выборов Президента Украины, на тех участках, где присутствовали стационарные наблюдатели КИУ, количество голосующих на дому сократилось в среднем в 2 раза".

Он также сообщил, что в Запорожской области сегодня происходит массовое включение избирателей в списки.

Как отметил Р.ПЯТИГОРЕЦ, подобные факты регистрируются, в частности, на территории Запорожья - конкретно на избирательных участках ТИК №76 (Заводской и Ленинский районы Запорожья), ТИК №77 (Орджоникидзевский и Хортицкий районы Запорожья) и ТИК №78 (Шевченковский район Запорожья).

"На участке №25 (ТИК №76) происходит массовое включение в списки избирателей, которых подвезли к участку тремя автобусами и продолжают подвозить другими видами транспорта. На участе №39 (ТИК №77) - это 5 горбольница Запорожья, находяться 166 больных, а бюллетеней 390, плюс заявления от 89 человек о голосовании на дому. На участе №18 (ТИК №78) так же массовый подвоз людей, в основном, пожилого возраста", - привел примеры Р.ПЯТИГОРЕЦ.

Кроме того, он отметил, что в Запорожской области на избирательных участках памятки для избирателей используются для агитации.

В частности, по словам Р.ПЯТИГОРЦА, "на многих участках на территории Запорожской области висит памятка для избирателей о том, как правильно голосовать, которая призывает не обращаться в суды и реестр, а требовать срочного включения в список".

При этом, по данным Р.ПЯТИГОРЦА, пример бюллетеня к данной памятке висит с "галочкой" напротив ФИО одного из кандидатов, что расценивается КИУ как агитация за данного кандидата в Президенты Украины.