Против одного из кандидатов выпущены антисемитские листовки

Во Львовской области распространяют агитационные листовки антисемитского содержания против одного из кандидатов в президенты Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ во Львовской области, неизвестные через почтовые ящики граждан распространяли листовки, в которых содержится информация с антисемитским содержанием в отношении одного из кандидатов на пост главы государства. Ввиду отсутствия в указанных материалах всех необходимых реквизитов, их распространение содержит признаки нарушения избирательного законодательства.

Также в помещении избирательного участка в с.Горское Николаевского района Львовской области была обнаружена пачка листовок (около трех тысяч экземпляров) с информацией, которая дискредитирует одного из кандидатов на пост Президента Украины, информирует пресс-центр УСБУ.

Об этих случаях нарушения избирательного законодательства проинформировано Главное управление МВД Украины во Львовской области.