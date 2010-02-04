Стельмах прикинул, когда Украина сможет вернуться на уровень 2008-го

Для восстановления экономики Украины до уровня 2008 года понадобится от 4 до 7 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ на совместном совещании при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По оценкам Нацбанка, реальный ВВП Украины в 2009 году упал до уровня 2005 года.

«На восстановление после такого падения, по пессимистическим прогнозам, необходимо где-то 7 лет, по оптимистическим - не меньше чем 4 года, чтобы выйти нам на уровень 2008 года», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Говоря о планах на 2010 год, председатель НБУ отметил необходимость начать стимулирующий период выхода экономики из рецессии.

Что касается возможной стоимости стимулирующих кредитов для коммерческих банков (В настоящее время Нацбанк разрабатывает проект постановления, согласно которому НБУ планирует предоставлять комбанкам стимулирующие кредиты. Целью такого рефинасирования является стимулирование кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры и содействие банковской системе в возобновлении процесса кредитования долгосрочной экономической программы отечественного товаропроизводителя. – УНИАН), то

с учетом предварительного прогноза инфляции на 2010 год на уровне 9,7% В.СТЕЛЬМАХ сказал: «Мы должны взять половину из этой инфляции, чтобы банки добавляли еще половину, и общая стоимость для конечного заемщика должна быть в пределах 10%».

По словам главы Нацбанка, в 2010 году, учитывая правительственные макропрогнозы, в т.ч. номинального ВВП на уровне 1179 млрд. грн., рост денежной массы в текущем году в Украине может составить 30%.

«Мы думаем, что такого не будет, реально мы будем ориентироваться на 20% прироста денежной массы. Это не даст удара по инфляции», - сказал В.СТЕЛЬМАХ, при этом добавив, что инфляция также будет зависеть от того, какую политику роста социальных стандартов будет проводить правительство.