Тимошенко: новое правительство будет создано не на коалиционной основе

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверенная, что в парламенте после ее победы на выборах остается возможность создания ответственного большинства.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала "1+1".

"Сразу после президентских выборов, после избрания Президента весь этот хаос завершится, будет приведен четкий и жесткий порядок в политике. Убеждена, что будет создана ответственное большинство в парламенте. Будет создано правительство не на коалиционной основе - я этому хочу положить конец, а исключительно на профессиональной основе", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, новый Президент и новый премьер-министр должны войти в историю как люди, которые выстроили реформированную страну. "И именно для этого мы будем приглашать и международных специалистов, и очень серьезных профессиональных кругов, и будем прислушиваться к мировому опыту. В то же время мы будем учитывать и недостатки функционирования и рыночных отношений, и общественных отношений в других странах. Потому что кризис - это есть порождение несовершенства в системе организации финансов, рыночной экономики, это является порождением системы несовершенства в балансе между государственной регуляцией и частной инициативой", - объяснила она.