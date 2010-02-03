Тимошенко уволила заместителя министра обороны
Крупко говорит, по собственному желанию
Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял решение об освобождении Богдана БУЦЫ с должности заместителя министра обороны Украины.
|Петр КРУПКО
По словам П.КРУПКО, правительство удовлетворило заявление Б.БУЦЫ об увольнении по собственному желанию.
Справка УНИАН. Б.БУЦА в январе 2008 года был назначен на должность заместителя министра обороны, которая была введена дополнительно в руководящем составе Министерства обороны.
В первой половине 90-х годов Б.БУЦА работал первым заместителем начальника регионального отделения Фонда государственного имущества во Львовской области. В 1998-1999 гг. – заместитель председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам промышленности и строительства.
В 2005-2006 годах работал министром Кабинета министров в правительстве Юрия ЕХАНУРОВА.
С 26 сентября 2006 года по 6 августа 2007 года Б.БУЦА был советником Президента Виктора ЮЩЕНКО.