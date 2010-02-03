Тимошенко уволила заместителя министра обороны

Кабинет министров Украины сегодня на заседании принял решение об освобождении Богдана БУЦЫ с должности заместителя министра обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО сегодня журналистам.

По словам П.КРУПКО, правительство удовлетворило заявление Б.БУЦЫ об увольнении по собственному желанию.

Справка УНИАН. Б.БУЦА в январе 2008 года был назначен на должность заместителя министра обороны, которая была введена дополнительно в руководящем составе Министерства обороны.

В первой половине 90-х годов Б.БУЦА работал первым заместителем начальника регионального отделения Фонда государственного имущества во Львовской области. В 1998-1999 гг. – заместитель председателя Львовской облгосадминистрации по вопросам промышленности и строительства.

В 2005-2006 годах работал министром Кабинета министров в правительстве Юрия ЕХАНУРОВА.

С 26 сентября 2006 года по 6 августа 2007 года Б.БУЦА был советником Президента Виктора ЮЩЕНКО.