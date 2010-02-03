БЮТ «освистал» НУ-НС за поддержку регионалов

После принятия в целом изменений в закон о выборах Президента депутаты от БЮТ и часть депутатов фракции «Наша Украина – Народная самооборона» выясняли отношения.

В частности, на сей раз до драки не дошло, но между депутатами состоялась словесная перепалка. В частности, депутаты от фракции БЮТ громко кричали «позор!» части депутатов от фракции НУ-НС за то, что они проголосовали за принятие данного закона.

Кроме того, депутат от фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО бросил кипу бумаг в сторону депутата от фракции НУ-НС Ивана СТОЙКО.

В разговоре журналистам депутат от фракции БЮТ В.БОНДАРЕНКО заявил, что сегодняшнее голосование подтвердило существование тайного соглашения о сотрудничестве после выборов между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины».

За такое решение проголосовали 233 народных депутата из 243, зарегистрированных в сессионном зале. За принятие документа проголосовали 172 депутата от фракции Партии регионов, один – от БЮТ, 29 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 4 – внефракционные. При этом во время голосования часть депутатов от фракции Партии регионов сидели на местах депутатов от фракции НУ-НС, чтобы не дать их коллегам, которые принадлежат к коалиции, извлечь карточки во время голосования.