Кучма «вышел из засады»

В Днепропетровск приехал экс-президент Украины Леонид КУЧМА. Он заявил, что приехал агитировать за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, передает днепропетровское информагентство «Новый мост».

«Я приехал сюда агитировать за В.ЯНУКОВИЧА», - заявил Л.КУЧМА в Днепропетровске.

По его словам, «что ожидает нас после выборов, зависит от того, как поведет себя будущий Президент. После победы на выборах на месте В.ЯНУКОВИЧА, я бы провел экспертную оценку того, что мы сделали за все эти годы, чего лишилась Украина. Только тогда у него будут основания вести обещанную политику. Кроме того, необходимо профессиональное правительство. Самое главное – не наступить на те грабли, на которые наступили его предшественники. Во власти не должно быть представителей крупного бизнеса».

Экс-президент объяснил, что заставило его «выйти из тени» и снова вернуться в политику.

«Неординарная ситуация в стране подтолкнула меня выйти из засады и выразить свою точку зрения. В течение 5 лет я уходил от общения с журналистами. Первые годы я давал возможность проявить себя лидерам оранжевой революции, посмотреть на их действия. Кроме того, становиться в позу критика для меня было унизительным. В условиях, когда главные политические деятели в государстве делали все для того, что мне даже не приходилось ничего говорить. Наверное, это характерно только для Украины. Шли вместе, а потом вылили друг на друга столько грязи. Мне было стыдно за страну», - сказал Л.КУЧМА.