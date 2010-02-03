БЮТ обвиняет ПР в использовании админресурса в Киеве

Партия регионов, используя административный ресурс, указывает киевлянам, за кого нужно голосовать на выборах Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил народный депутат, член фракции БЮТ Павел КОСТЕНКО.

«Руководители и тренеры детско-юношеских спортивных школ Киева обратились ко мне с жалобой, что народные депутаты от Партии регионов 2 февраля собрали их в Киевском городском дворце детей и юношества и выдвинули требование о голосовании за кандидата ЯНУКОВИЧА», - сообщил П.КОСТЕНКО.

Участники этого собрания считают, что мероприятие был недемократическим, с открытым использованием админресурса и нарушающим законодательство Украины.

Народный депутат отметил, что в течение года киевская власть, используя разные поводы, пыталась осложнить работу практически всех детско-юношеских спортивных заведений города, не обеспечивая надлежащего финансирования их деятельности.

«Сначала нарушают права детей на занятие спортом и физической культурой, а затем Партия регионов обещает решать созданные ими же и их сторонниками проблемы», - заявил П.КОСТЕНКО.