Днепропетровский облсовет выразил недоверие губернатору
14:39, 03 февраля 2010Политика
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...на внеочередной сессии
|Виктор Бондарь
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 53 депутата из 72, присутствовавших в зале (всего в Днепропетровском облсовете 100 депутатов).
Мотивацией для выражения недоверия является «ненадлежащее исполнение своих полномочий по руководству предприятий и организаций области, что привело к спаду производства, росту безработицы, росту цен на продукты питания и товары первой необходимости, ухудшению жизни населения и снижению доверия к органам власти».
Депутаты также обвинили В.БОНДАРЯ в применении админресурса перед вторым туром выборов Президента Украины, в том, что в области «не чистятся дороги от снега, что может привести к срыву голосования 7 февраля».
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