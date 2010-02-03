Днепропетровский облсовет выразил недоверие губернатору

14:39, 03 февраля 2010
Политика
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...на внеочередной сессии

Виктор Бондарь
Депутаты Днепропетровского областного совета сегодня на внеочередной сессии выразили недоверие председателю Днепропетровской облгосадминистрации Виктору БОНДАРЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 53 депутата из 72, присутствовавших в зале (всего в Днепропетровском облсовете 100 депутатов).

Мотивацией для выражения недоверия является «ненадлежащее исполнение своих полномочий по руководству предприятий и организаций области, что привело к спаду производства, росту безработицы, росту цен на продукты питания и товары первой необходимости, ухудшению жизни населения и снижению доверия к органам власти».

Депутаты также обвинили В.БОНДАРЯ в применении админресурса перед вторым туром выборов Президента Украины, в том, что в области «не чистятся дороги от снега, что может привести к срыву голосования 7 февраля».

 

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