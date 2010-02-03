Литвин отпустил Раду на перерыв, регионалы опять стали вокруг трибуны

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 30 минут - до 14.45.

Как передает корреспондент УНИАН, Председатель парламента Владимир ЛИТВИН отметил, что после перерыва депутаты продолжат рассмотрение поправок в законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины». До перерыва они успели рассмотреть 126 из 232 поправок.

На настоящее время в сессионном зале остаются представители фракций Партии регионов и БЮТ. Народные депутаты от БЮТ собрались возле первого заместителя лидера фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА и проводят консультации.

Группа «регионалов» стоит возле парламентской трибуны.