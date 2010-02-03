МВС: для участников массовых акций зарезервированы санатории под Киевом

Заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО утверждает, что в санаториях под Киевом, начиная с 4 февраля, одна из политических сил зарезервировала места для размещения своих приверженцев.

Об этом он заявил в интервью "Газете по-киевски" (№ 21(1669) от 3 февраля 2010 года).

«...Зайдите в Интернет, в раздел объявлений – там набирают людей, чтобы привезти их в Киев (не буду говорить от какой политсилы). Мы прозванивали санатории и другие места вокруг Киева, чтобы заказать для милиционеров, которые могут быть привлечены к охране порядка в столице из регионов. А нам говорят: «А у нас уже заказано, и заезд начнется 4 февраля»», - сказал А.САВЧЕНКО.

Продолжая тему митингов в Киеве, замминистра отметил, что милиция готовится к любым неожиданностям. "Для этого выписаны специальные планы действий. Что касается решения суда, то в нашем чудесном государстве судебные решения не всегда выполняются. Политики и серьезные организаторы-юристы давно научились обходить судебные решения. К примеру, приходит какой-нибудь депутат и говорит: «Я хочу провести встречу с избирателями!». И под такой маркой проводит акцию на Майдане. Не будет же милиция людей оттуда выносить", - отметил А.САВЧЕНКО.

В то же время он заверил, что для обеспечения порядка в Киеве во время возможных массовых акций личного состава милиции вполне хватит. "В столице - 20 тысяч милиционеров. Надо будет – привлечем еще. Если будет достоверная информация, что заказаны поезда и автобусы на Киев, и они уже выдвигаются, тогда будем усиливать. Нам милицию не трудно подтянуть. Мы более мобильны, чем участники любых акций", - сказал замминистра, добавив, что на данный момент, ни в МВД, ни в СБУ пока нет информации о готовящихся возможных провокациях.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что под Киевом на базах отдыха размещаются боевики, которые готовы к захвату власти.

Вчера, 2 февраля, председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ не выявило в санаториях под Киевом боевиков или вооруженных граждан.

Также В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал политиков не запугивать людей.