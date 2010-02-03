Литвин - фракции БЮТ: прекратите заниматься тем, чем вы занимаетесь

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что поставит на голосование во втором чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины» без рассмотрения поправок, если фракция БЮТ будет блокировать их рассмотрение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на внеочередном заседании парламента. Это произошло после того как народный депутат из фракции БЮТ Ольга БОДНАРЬ в очередной раз отметила, что розданные депутатам поправки в законопроект подготовлены с нарушением законов и норм Конституции. Обращаясь к парламенту, она отметила: «Давайте прекратим все, что здесь происходит».

В ответ В.ЛИТВИН, обращаясь, в частности, к фракции БЮТ, сказал: «Прекратите заниматься тем, чем вы занимаетесь». Он предложил рассматривать поправки в законопроект. При этом спикер подчеркнул, что именно фракции Партии регионов и БЮТ вместе приняли данный закон. «А теперь называете это нарушениям Конституции», - добавил он. «Вы загнали народ в тупик и называете нарушением Конституции», - подчеркнул Председатель ВР.

В.ЛИТВИН призвал депутатов рассматривать поправки по сути, заявив: «В противном случае я поставлю на голосование полностью этот законопроект». Он отметил, что БЮТ своими действиями позорит Верховную Раду.

В настоящее время парламент продолжает рассматривать поправки в законопроект, по некоторым данным, их насчитывается около 250.